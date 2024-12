Führerschein aus dem Ausland war nicht mehr gültig

Die Polizei hat am Samstag, gegen 10.30 Uhr, einen 20 Jahren alten Autofahrer im Neurieder Weg in Donauwörth gestoppt. Der junge Mann zeigte den Beamten laut ihrem Bericht einen ausländischen Führerschein vor. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass er seit über einem Jahr einen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland hat. Somit war die ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland nicht mehr gültig. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Der 20-Jährige durfte nicht weiterfahren. (AZ)

