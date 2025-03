200 Liter Wasser mit ätzender Chemikalie in Wemdinger Kanal eingeleitet

Zahlreiche Feuerwehrleute sind am Mittwoch wegen kontaminierten Wassers im Wemdinger Regenwasserkanal ausgerückt. Am frühen Nachmittag entdeckte ein Spaziergänger südlich des Stadelmüllerweges einen farbigen Eintrag mit deutlicher Schaumbildung in einem wasserführenden Graben. Nach einer Meldung konnten Polizeibeamte zusammen mit Kräften der Wemdinger Feuerwehr sowie der Stadt Wemding die Einleitstelle ausfindig machen. Ein Mann hatte laut Polizei den aktuellen Ermittlungen zufolge belastetes Abwasser über eine eigens angefertigte Konstruktion in das Fallrohr einer Dachrinne entsorgt.

Dabei wurden rund 200 Liter mit einer ätzenden Chemikalie kontaminierten Wassers in den Regenwasserkanal der Stadt Wemding sowie weiter in den Metzengraben eingeleitet. Eine sofortige Unterbindung der Einleitung wurde veranlasst. Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth entschieden nach einer Probenentnahme vor Ort zudem, dass der Regenwasserkanal gespült werden musste. 20 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um Umweltschäden zu minimieren. Polizeibeamte nahmen gegen den Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Gewässerverunreinigung sowie unerlaubten Umgangs mit Abfällen auf. (AZ)