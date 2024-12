Abba, Queen und Harry Potter auf der Kirchenorgel

Der „Donauwörther Notenkessel“ hat seit langem einen ganz besonderen Klang. Die etablierte Konzertreihe, initiiert und organisiert von Pop-Kantor Hans Georg Stapff, geht mittlerweile in ihr 28. Jahr und bietet auch 2025 vier sehr unterschiedliche und besonderen Konzerten. Offizielle Eröffnung der Saison ist am 19. Januar, wenn in der evangelischen Christuskirche in Donauwörth (Pflegstraße) die Notenkessel-Fahne gehisst wird. - Das erste Konzert am Samstag, 8. Februar ist dann ungewöhnlicherweise ein Orgelkonzert - und zwar ein recht ausgefallenes. Michael Schütz, Kantor und Professor in Berlin ist der ausführende Musiker. Sein Programm heißt „Abba, Queen und Harry Potter“. Das wird ein Melodienreigen, der die Seele anspricht und bisher so nicht zu hören war. - Am Wochenende 21. bis 23. Februar treffen sich Nord und Süd der Gospelbewegung in Donauwörth. Hanjo Gäbler und Joakim Arenius kommen für drei Tage, um die Gospelbegeisterung hier auf die Spitze zu treiben. Einfach mal Chor ohne Band. Das ist die Königdisziplin der sich der schwedische Gospelpionier und sein langjähriger Weggefährte in diesem Seminar stellen wollen. Der dabei formierte Chor singt unter ihrer Leitung in eindrucksvoller Stimmung einen bunten Strauß von A-Capella-Liedern. Themen wie „Freude am Singen“, „Mut trotz Bedrängnis“, „Trauerbewältigung“, „Weihnachten“ und das alltägliche „Warmsingen“ finden Platz in den neuen Titeln. Pop, Jazz, Klassik und Gospel. Die Anmeldung zu diesem Seminar ist über die Homepage notenkessel.de möglich. - Am Samstag, 8. März, gibt der Donauwörther Gospelchor Sternenfänger ein Heimspiel. Rot und feurig präsentiert er seine Songs unter Leitung von Popkantor Hans-Georg Stapff. - Der Notenkessel wiederholt ein Highlight des Vorjahres mit der Band stilbruch. Drei Profi-Musiker mit Cello, Geige, Schlagzeug und Gesang rocken die Bühne, vielmehr die Kirche am Samstag, 22. März. Ihre Bühnenpräsenz gilt als legendär. Nachdem sie von Leipzig aus deutschlandweit Hallen füllen, wollen sie jetzt Kirchen und Bayern erobern. (AZ)

info: Alle Konzerte in der Christuskirche, Pflegstr. 32 in 86609 Donauwörth. Infos auf www.notenkessel.de. Die Konzerte sind trotz hoher Qualität ohne Kartenvorverkauf und auf Spendenbasis.









Veranstalterin:

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Donauwörth, Kappeneck 6, 86609 Donawörth



Organisation:

Kantor Hans-Georg Stapff, Info-Telefon 09099-921762, www.notenkessel.de