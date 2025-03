Der Export hat in Nordschwaben einen hohen Stellenwert

Das anhaltend schwache Auslandsgeschäft belastet die Wirtschaft in Bayerisch-Schwaben. Wie das statistische Landesamt jetzt mitgeteilt hat, lag der Wert der Ausfuhren bayerischer Unternehmen 2024 mit 226,3 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, im Dezember hatte es einen leichten Rückgang gegeben. „Der Außenhandel stagniert und fällt als Wachstumsmotor weiter aus.“ Mit diesen Worten wird Jana Lovell, Leiterin der Abteilung International bei der IHK Schwaben, in einer Pressemitteilung zitiert. Das mache sich auch in Nordschwaben bemerkbar. Mit einer Exportquote von 46,6 Prozent hat der Außenhandel in der Region einen hohen Stellenwert.

In der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft sind rund 2400 Unternehmen auf ausländischen Märkten aktiv, davon 300 in Nordschwaben. Vor allem der Maschinen- und Fahrzeugbau, die Logistik und Infrastruktur, aber auch die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie sind stark vom internationalen Geschäft geprägt. Laut statistischem Landesamt hat die bayerische Wirtschaft 2024 Waren im Wert von fast 226,3 Milliarden Euro exportiert, die Einfuhren nahmen zeitgleich um 4,3 Prozent auf 228,1 Milliarden Euro ab. Das Exportdefizit ging auf 1,8 Milliarden Euro zurück. Der Konjunkturumfrage der IHK Schwaben zufolge gehen vom Außenhandel auch weiterhin keine Wachstumsimpulse für die schwäbische Wirtschaft aus. 44 Prozent der Industrieunternehmen berichteten zu Jahresbeginn von einem gesunkenen Auftragsvolumen. Nur jedes fünfte Unternehmen habe ein Plus bei den Aufträgen aus dem Ausland vermeldet.

Der Außenhandel mit EU-Ländern ist der größte Faktor in Bayern

Angesichts des weiter rückläufigen Handels mit China und der Unsicherheiten im US-Geschäft fordert die IHK Schwaben in der Mitteilung daher von der neuen Bundesregierung massive Anstrengungen, um den europäischen Binnenmarkt als Wachstumsmotor zu stärken. „Hier bleiben derzeit noch zu viele Potenziale ungenutzt“, wird IHK-Expertin Lovell zitiert. Der Außenhandel mit EU-Ländern umfasst nach Angaben des statischen Landesamts 53 Prozent des gesamtbayerischen Außenhandelsvolumens. Zur Einordnung: Der Handel mit China macht elf Prozent des bayerischen Außenhandelsvolumens aus, der mit den USA neun Prozent.

„Europa ist und bleibt unser wichtigster Handelspartner“, so Lovell. Populistische Forderungen nach einem Ausstieg aus der EU und dem Euro gingen daher in die völlig falsche Richtung, ihre Umsetzung hätte dramatische Folgen für die Wirtschaft: „Wir müssen den Binnenhandel in Europa weiter ausbauen und Hemmnisse beseitigen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass zwischen großen Wirtschaftsräumen wieder Zölle aufgebaut werden.“

Die IHK begrüßt daher die Ankündigung der EU-Kommission beim Europäischen Industriegipfel in Antwerpen, mit einem Maßnahmenpaket die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken. Unter anderem soll das Lieferkettengesetz abgeschwächt und die Anwendung verschoben werden. „Mit diesem Vorschlag greift die EU-Kommission ein wichtiges Anliegen der Wirtschaft auf“, sagt Lovell. „Um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken müssen wir dringend administrative Barrieren abbauen.“ (AZ)