Sie dachte, es wäre „Grün“: 31-Jährige verursacht Unfall in Nordheim

Eine 31-Jährige hat am Montagmorgen mit ihrer Unaufmerksamkeit einen Unfall in Nordheim verursacht. Um 7.45 Uhr zeigte die Ampel an der Kreuzung Bäumenheimer Straße/Rainer Straße für den aus Richtung Bäumenheim kommenden Verkehr „Grün“. Die Autos fuhren an.

Eine 31-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Wagen in der Gegenrichtung stand, dachte irrtümlich, dass auch für sie nun „Grün“ gelte. Dabei stand die Ampel in dieser Richtung noch auf „Rot“. Die Folge: Sie fuhr einer wartenden 38-Jährigen vor ihr ins Heck. An deren Wagen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Polizeibeamte verwarnten die Frau vor Ort mit 35 Euro. (AZ)