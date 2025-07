46 Absolventen verlassen die Private Wirtschaftsschule in Donauwörth

46 junge Menschen sind jetzt an der Privaten Wirtschaftsschule in Donauwörth verabschiedet worden. Je nach Zweig verlassen die Absolventinnen und Absolventen nach zwei, drei oder fünf Jahren die Schule mit dem Wirtschaftsschulabschluss und somit mit dem Mittlere-Reife-Zeugnis in den Händen. Schulleiterin Gabriele Braun lobte das Engagement und das Durchhaltevermögen der jungen Erwachsenen, das am Ende zum erfolgreichen Abschluss führte und unter anderem dazu beitrug, dass die Schule mit nur 250 Schülerinnen und Schülern so viele Auszeichnungen in den unterschiedlichsten Bereichen wie „Digitale Schule“, „Umweltschule in Europa und internationale Nachhaltigkeitsschule“, „Berufswahl-Siegel“ und „Fairtrade-Schule“ erhielt.

Neben den Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft im Berufsleben oder an der weiterführenden Schule verabschiedete die Schulleiterin die Absolventinnen und Absolventen mit dem Appell, in Zeiten der allgegenwärtigen Künstlichen Intelligenz (KI) hellwach zu bleiben, das Gelesene, Gehörte und Gesehene zu hinterfragen, sich selbst eine Meinung zu bilden und um das möglich zu machen, sich stets weiterzubilden und sich Wissen anzueignen. Carina Inzinger, die stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirates, gratulierte zum Abschluss und lobte das gute und kooperative Miteinander an der kleinen und familiären Schule.

Madita Adams, Nicolai von Gaisberg und Marvin Tews geehrt

Besonders geehrt wurden die drei Schulbesten Madita Adams, Nicolai von Gaisberg und Marvin Tews, die mit einem Einserschnitt abgeschlossen haben. Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Veranstaltung durch die Ukulele-Schülermusikgruppe und die legendäre PWS-Lehrerband. (AZ)