Fünfjähriger entkommt nur knapp schwerem Unfall

Den Alptraum aller Eltern erlebte die Mutter eines fünfjährigen Buben am Donnerstagvormittag. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden zu Fuß in der Donauwörther Reichsstraße unterwegs, als sich das Kind plötzlich von der Hand seiner Mutter losriss. Der Kleine rannte auf die Fahrbahn und lief dort direkt vor ein fahrendes Auto. Nur die Geistesgegenwart des Fahrers verhinderte ein größeres Unglück. Der 79-Jährige reagierte so schnell und legte eine Vollbremsung ein, dass sein Auto das Kind nur noch leicht touchierte. Der Fünfjährige stürzte dennoch und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte konnten allerdings Entwarnung geben. Mutter und Kind kamen mit dem Schrecken davon. (AZ)

