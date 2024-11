50.000 Euro Schaden: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall in Mertingen

Am frühen Samstagabend hat ein betrunkener Autofahrer einen schweren Verkehrsunfall in Mertingen verursacht. Der 59-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der Dr.-Steichele-Straße in östlicher Richtung. Ihm kam ein 58-jähriger Mann mit seinem Traktor entgegen. Der Autofahrer kam laut Polizei aufgrund des Alkoholeinflusses auf die Gegenfahrbahn.

Der Traktorfahrer versuchte dem Pkw-Fahrer noch auszuweichen, konnte dennoch nicht mehr verhindern, dass der Betrunkene mit der linken Seite seines Pkws gegen das Hinterrad der Ballenpresse fuhr. Verletzt wurde bei diesem Verkehrsunfall niemand. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro. Der Führerschein des betrunkenen Unfallverursachers wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Dabei stellte sich heraus, dass der Autofahrer zwei Promille im Blut hatte. (AZ)