Ladendiebin hat doppelten Bode in ihrer Tasche

Mit einem dreisten Trick war am Freitagabend gegen 19.30 Uhr eine Ladendiebin in Rain unterwegs und wurde in einem Verbrauchermarkt auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 69-Jährige an der Kasse aufgefordert, ihre Einkaufstasche vorzuzeigen. Als die Kassiererin genauer hinschaute, entdeckte sie einen doppelten Boden in der Tasche, in dem sich diverse Lebensmittel befanden, die die Kundin ohne zu bezahlen auf diesem Weg aus dem Laden schmuggeln wollte. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von 15,34 Euro. Gegen die Täterin wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls eröffnet, zudem erhielt sie ein lebenslanges Hausverbot für alle Filialen des Verbrauchermarktes. (AZ)

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verbrauchermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis