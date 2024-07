BC Huisheim feiert 75. Jubiläum mit breitem Sport- und Festprogramm

75 Jahre – wie schnell die Zeit vergeht! 1949 wurde der Sportverein BC Huisheim ins Leben gerufen und hat sich seitdem in vielerlei Formen weiterentwickelt. War es ursprünglich nur ein reiner Fußballverein, ist er auf seinem Weg in die Zukunft mehr und mehr zu einem Verein mit einem großen Sportangebot geworden. So bietet er heute vom Individualsport bis hin zum Mannschaftssport eine große Palette an Aktivitäten an. Nach wie vor ist der Bereich Fußball dominant, doch die Angebote im Turn- und Fitnessbereich werden immer vielfältiger und attraktiver.

Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, hat sich die Vereinsführung einiges einfallen lassen. Das Jubiläumsfest findet vom Freitag, 19., bis einschließlich Montag, 22. Juli, statt. Gestartet wird am Freitag mit einem Ehrungsabend für Verbands- und Vereinsehrungen. Ab 21 Uhr steigt im Festzelt eine Plattenparty mit dem vielsagenden Titel „Huisheim dreht am Rad“. Am Samstag geht dann das sportliche Programm um 12.30 Uhr mit einem Jugendfußballturnier los, gefolgt von der Vorstellung der einzelnen Kinder und Jugendgruppen des Vereins und einem Bubble-Ball-Einlageturnier. Höhepunkt des Nachmittags wird der erste Huisheimer Jedermannslauf sein, mit den einer zehn Kilometer langen Strecke für Erwachsene und einer 3,8 Kilometer langen Strecke für Kinder.

Abends startet dann ab 18 Uhr ein bayerischer Abend mit der Band „BlasCapella“. Dazwischen wird es die Siegerehrungen für den Jedermannslauf geben und ab 20 Uhr wird der Wettbewerb im Maßkrugstemmen der Ortsvereine ausgetragen.

1. Huisheimer Mountainbike-Rennen „Vom Einsteiger bis zum Profi“

Der Sonntag beginnt klassisch mit der Abholung der Ortsvereine am Festzelt und am Dorfplatz in Gosheim. Danach findet ein Festgottesdienst am Sportplatz mit musikalischer Begleitung durch den Musikverein Huisheim-Gosheim statt. Der sportliche Teil beginnt dann um 13.30 Uhr mit einem E-Jugend-Einlagespiel. Um 14.30 Uhr startet dann das erste sportliche Highlight des Tages, das erste Huisheimer Mountainbike-Rennen „Vom Einsteiger bis zum Profi“. Nach einem weiteren E-Jugend-Einlagespiel folgt dann um 16.30 Uhr das Spiel BCH/Donau-Ries Legenden gegen die Donauwörther Mondspritzer. Nach so viel Sport läutet die Band „Rieser Lumpen“ ab 18 Uhr den Stimmungsabend ein. Zum Programm gehören unter anderem neben der Siegerehrung für das Radrennen eine große Tombola.

Der Montag startet ab 9 Uhr mit Programm für Frauen im Festzelt. Dabei gibt es Vorführungen, Ausstellungen und eine Einlage der ortsbekannten „Ratschweiber“. Zum Festausklang gibt es ab 18 Uhr einen politischen Abend mit Klaus Holetschek (MdL und Fraktionsvorsitzender CSU) sowie Wolfgang Fackler (MdL). Musikalisch wird der Abend umrahmt durch die Huisheimer Alphornbläser und dem Musikverein Huisheim-Gosheim.

Interessierte können sich im Vorfeld für den Jedermannslauf anmelden, per Mail an jedermannslauf@bc-huisheim.de. Die Anmeldung für das Mountainbike-Rennen geht an radrennen@bc-huisheim.de. Für beide Veranstaltungen werden auch am Starttag bis direkt vor dem Start Anmeldungen entgegengenommen.