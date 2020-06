16:54 Uhr

Auch die Stadt Rain muss den Gürtel finanziell enger schnallen

Zahlreiche bereits geplante Bauprojekte binden die Finanzen der Stadt Rain über viele Jahre. So etwa die Beteiligung am Neubau des Schulzentrums (Bild oben) und weitere Baugebiete im gesamten Stadtgebiet (unten links). Die Fragen, ob der Bauhof (Bild unten Mitte) einen neuen Standort bekommt und auch, ob der versprochene Soccer-Platz auf der ehemaligen Eislauffläche installiert wird, sind hingegen – unter anderem – noch offen.

Plus Rain hat mit den Folgen von Corona, vor allem bei der Gewerbesteuer, zu kämpfen. Ein Investitionsstopp kommt zwar nicht in Frage, aber vieles muss warten.

Von Barbara Würmseher

Eigentlich war der Haushalt der Stadt Rain längst in trockenen Tüchern. Kämmerer Alfred Marb hatte noch dem alten Stadtrat unter Bürgermeister Gerhard Martin ein Zahlenwerk zur Beratung vorgelegt, das von maßvoller Planung gekennzeichnet war – wohl wissend, dass die Stadt Rain durch mehrere große Bauvorhaben auf viele Jahre gebunden ist. Dann kam Corona mit teilweise dramatischen Auswirkungen – nicht zuletzt für die Wirtschaft – und der Etat musste mit Augenmaß auf Kurs gebracht werden.

Jetzt verabschiedete der neue Stadtrat unter Bürgermeister Karl Rehm den Haushalt 2020 mit einem Gesamtvolumen von 31,4 Millionen Euro. Er muss mit einem Verlust von 50 Prozent Gewerbesteuereinnahmen auskommen (geplant hatte die Stadt eigentlich mit 4,7 Millionen Euro) und mit Mindereinnahmen bei Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung. Alles in allem fehlen 2,5 Millionen Euro, also ein Fünftel der Einnahmen des Vermögenshaushalts.

Ein Kredit über drei Millionen Euro wird aufgenommen

Ausgleich schafft die Stadt Rain durch eine Kreditaufnahme von drei Millionen Euro. Da gleichzeitig Darlehen getilgt werden, beträgt die Netto-Neuverschuldung zwei Millionen Euro. Das Fazit aus der angespannten Lage: Es wird keinen Investitionsstopp geben bei all den Projekten, deren Planung bereits angelaufen ist. Gleichzeitig aber bleibt die Verwirklichung anderer Projekte wohl länger in der Warteschleife.

„Wir müssen uns den Blick für das Wesentliche erhalten, um in größeren Bögen denken zu können“, so formulierte es Bürgermeister Karl Rehm, der der Stadt auf keinen Fall „den Geldhahn zudrehen möchte“. Er wolle keinen Investitionsstopp, sondern Handlungsfähigkeit. Für ihn kämen einerseits in Zeiten bedrohter Existenzen weder Erhöhungen von Steuern, Hebesätzen und Gebühren in Frage, noch andererseits die Einstellung von Baumaßnahmen.

Bürgermeister Karl Rehm setzt Prioritäten

Rehms Signal an die Bürger ist aber, eine Prioritätenliste zu schaffen: „Wir können nicht sämtliche Vorhaben, die wir uns wünschen, in den nächsten Jahren zeitgleich ermöglichen.“ Dazu gehören: der Bau zweier Schulen, die Sanierung des Hallenbads, neue Wasserleitungen, die Errichtung eines Strauraumkanals, die Neubauten von Rettungswache und Feuerwehrhaus in Rain, die Verlegung des Bauhofs, die Modernisierung des Wasserwerks, die Sanierung der Kläranlage, neue Kindertageseinrichtungen, die Instandsetzung des Straßennetzes, die Weiterentwicklung des Breitbandausbaus, die Schaffung eines Jugendzentrums, sozialer Wohnungsbau und mehr. Er wolle zusammen mit dem Stadtrat all diese Pläne in eine Rangfolge ihrer Umsetzung bringen.

Hoffnung setzt Bürgermeister Rehm auf das 130 Milliarden schwere Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Entlastung auch der Kommunen. Und Hoffnung setzt er weiterhin darauf, dass ein Teil der Kredite wahrscheinlich im Haushaltsjahr 2020 gar nicht mehr benötigt wird. „Viele ambitionierte Planungen, die für heuer eingestellt sind, können wohl gar nicht umgesetzt werden“, sagte Rehm. Das hänge unter anderem auch mit der Personalsituation in der Verwaltung zusammen. Von eigentlich drei Mitarbeitern im Bauamt etwa, gebe es aktuell lediglich einen Sachbearbeiter. Ausschreibungen für die Nachbesetzung der vakanten Stellen laufen.

Alle Fraktionen stimmen dem Haushalt zu

Der Haushalt 2020 fand Zustimmung bei allen Fraktionen. Sämtliche Sprecher teilten unisono die Meinung, dass unter den gegebenen Umständen kein anderer Weg zu gehen sei.

Zweite Bürgermeisterin Claudia Marb plädierte im Namen der CSU für besonnenes Handeln. Ihre Prioritäten umfassen: Rettungswache, Planung Feuerwehrzentrum Rain, Planung der Sanierung der FFW-Gerätehäuser Bayerdilling, Sallach, Gempfing und Etting, die Bauten der Grund- und Mittelschule, Kindereinrichtungen, einen Posten für den Jugendrat, Bildung, Kultur und Sport, Investitionen in Tiefbau, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Segnitzer-König: Man leistet sich keinen Luxus

Marion Segnitzer-König sprach im Namen der SPD von „wahrlich keinem schillernden Haushalt“. Man leiste sich keinen Luxus. Ihre Hoffnung ist, dass sich die Wirtschaft schneller erholt, als befürchtet und dass angekündigte Investitionsprogramme schnell kommen. Josef Gawlik nannte den Etat „sehr spannend und sehr eng“. Die Wählervereinigung Rainer Stadtteile, für die er das Wort führte, stimme dem Haushalt „trotz kritischer Anmerkungen zu“. Als Sprecher der Jungbürger/Unabhängigen erklärte Wolfgang Janson, der Haushalt erfülle „seine Aufgaben pflichtgemäß“. Die Botschaft daraus laute, dass die Stadt Rain zur Konjunkturbelebung beitragen wolle.

Stefan Degmayr freute sich im Namen der Freien Wähler, „dass trotz sinkender Gewerbesteuer noch Gelder für die Jugend und Planungen für Zukunftsprojekte in den Haushalt eingestellt wurden“. Er vertraut darauf, dass „wir die im Haushalt ausgewiesenen Fehlbeträge für die beiden kommenden Jahre deutlich reduzieren können.“ Joachim Düsing (PWG) nannte den Etat in seiner jetzigen Form alternativlos. Er sei „noch solide“ und „sehr akzeptabel“. Und Dritter Bürgermeister Daniel König (SPD) hofft sowohl auf Unterstützung aus Berlin, als auch auf Senkung der Kreisumlage.

