vor 44 Min.

Besonderes Siegel für zwei Realschulen

Rain und Wemding punkten bei der Berufsorientierung

Die Anton-Jaumann-Realschule Wemding und die Realschule Rain sind neben zwölf weiteren schwäbischen Schulen mit dem „Berufswahl-Siegel“ ausgezeichnet worden. Die Schulen bieten herausragende Projekte und Maßnahmen zur Studien- und Berufsorientierung an. Somit eröffnen sie den Jugendlichen neue Perspektiven für die Zukunft und bestärken sie in ihren Entscheidungen. Schulen mit besonders guter Berufs- und Studienorientierung werden mit dem Siegel ausgezeichnet. „Die Teilnahme der Schulen ist eine Motivation für das Kollegium und zudem eine Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Das geben uns die Schulen als Rückmeldung“, sagte Stefanie Hilligweg, Leiterin Berufswahl-Siegel Bayern im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft.

Seit 2017 läuft das Projekt in Schwaben. 24 Schulen aller Schularten bewarben sich in diesem Jahr und gaben Einblicke in ihre Berufs- und Studienorientierung. 50 Juroren aus Schule, Wirtschaft und Beratung gaben den Schulen ein qualifiziertes Feedback und Empfehlungen für die gezielte Optimierung und Weiterarbeit in diesem Bereich.

Die Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Anna Stolz, ist von der Bedeutsamkeit des Projektes überzeugt: „Die Entscheidung für einen Ausbildungsplatz, ein Studium oder ein duales Studium ist eine der zentralen Weichenstellungen im Leben unserer Schülerinnen und Schüler. Deswegen ist es wichtig, dass sie frühzeitig anfangen, sich damit zu beschäftigen, welcher Beruf am besten zu den eigenen Interessen, Fähigkeiten und Talenten passt, und dass wir sie dabei an unseren Schulen bestmöglich unterstützen. Wir haben deswegen die Berufs- und Studienorientierung fest in unseren bayerischen Lehrplänen verankert. Die heute ausgezeichneten Schulen gemeinsam mit ihren externen Partnern leisten hier Hervorragendes. Ich freue mich sehr, dass ihre wertvolle Arbeit durch das Berufswahl-Siegel besondere Würdigung erfährt und gratuliere zu diesem Erfolg.“ (pm)

