Brand bei ESG Kräuter in Hamlar: Hoher Schaden

Plus In der Produktionsanlage der Firma ESG Kräuter in Hamlar ist ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalten sich schwierig.

Ein Brand bei der Firma ESG Kräuter in Hamlar hat am Mittwochabend wohl einigen Schaden angerichtet. Ein großes Aufgebot der Feuerwehr rückte an, um den Brand zu löschen – kein leichtes Unterfangen, wie sich herausstellte.

Beschäftigte des Unternehmens, das Kräuter trocknet, bemerkten am frühen Abend in der Produktionsanlage den Brand – und zwar in dem Gebäude, das direkt an der Ortsverbindungsstraße nach Hamlar steht. Die Arbeiter versuchten noch, das Feuer zu löschen, was aber laut Kreisbrandinspektor Jürgen Scheerer nicht gelang. Der Feueralarm ging gegen 18.45 Uhr ein. Als die ersten Einsatzkräfte wenig später an der Fabrik nahe Hamlar eintrafen, sei das Gebäude völlig verraucht gewesen, schildert Scheerer. Die Feuerwehrleute hätten deshalb das Bauwerk nur mit schwerem Atemschutz betreten können.

Die Feuerwehr gelangt nur mit Mühe an die Glutnester

Ein weiteres Problem: In der aus Metallrohren bestehenden Filteranlage, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt, brannte es an mehreren Stellen. Um an die Glutnester zu gelangen, mussten die Rohre aufgeschnitten werden. Am Abend konnte der Einsatzleiter nicht abschätzen, wie lange sich die Löscharbeiten noch hinziehen.

In diesem Gebäude der Firma ESG Kräuter in Hamlar geriet eine Filteranlage in Brand. Foto: Wolfgang Widemann

Im Einsatz waren beziehungsweise sind die Freiwilligen Feuerwehren aus Hamlar, Asbach-Bäumenheim und Donauwörth. Ebenso ist die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter vor Ort. Insgesamt sind an die 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Notärztin und Rettungsdienst versorgen Mitarbeiter und einen verletzten Feuerwehrmann

Hinzu kamen eine Notärztin, drei Rettungswagen sowie die Einsatzleitung des Roten Kreuzes. Sie hatten einige Personen zu versorgen. Neun Beschäftigte atmeten nach Auskunft von Alexander Faith, Einsatzleiter Rettungsdienst, bei den Löschversuchen Rauchgas ein. Die Ärztin untersuchte die Mitarbeiter. Die Männer benötigten keine weitere Hilfe. Ein Feuerwehrmann zog sich Faith zufolge leichte Verletzungen zu und wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.

Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizei Dillingen nahm am noch am Mittwochabend die Ermittlungen auf und befragte vor Ort eine Reihe von Zeugen. Der Sachschaden ließ sich zunächst schwer abschätzen, könnte jedoch beträchtlich sein, also im sechsstelligen Bereich liegen.

Zuletzt brannte es vor einem Jahr der Firma in Hamlar

Bei der Firma ESG Kräuter brannte es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder. Dabei entstand an der Trocknungsanlage zum Teil ein Millionenschaden. Zuletzt war dies praktisch genau vor einem Jahr der Fall. Damals wurde das Feuer spätabends von der Belegschaft entdeckt und die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in den frühen Morgen. Ursache für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Dies gilt auch beim neuerlichen Brand als wahrscheinlich.

Lesen Sie auch: