18:17 Uhr

Bürgerbegehren zum Tanzhaus: Wegen Corona weniger Unterschriften?

In Donauwörth herrschen unterschiedliche Meinungen zum Tanzhaus. Gustav Dinger will für das Bürgerbegehren eine geringere Zahl an benötigten Unterschriften.

1300 Unterschriften zu sammeln ist in einer 20.000-Einwohnerstadt ohnehin kein Selbstläufer. Und wer sich dieser Tage auf den Straßen und Plätzen Donauwörths umschaut, der sieht nicht viele Menschen. Zudem haben die meisten Geschäfte pandemiebedingt geschlossen. Keine guten Zeiten, wie es scheint, für das Bürgerbegehren zur Sanierung des Tanzhauses.

