15:00 Uhr

Corona: Weiterer Bewohner in Pflegeheim gestorben

Die Zahl der Todesfälle im Pflegeheim der Diakonie in Harburg ist auf neun gestiegen. Auch aus der Klinik in Nördlingen gibt es eine traurige Nachricht.

Im Pflegeheim der Diakonie in Harburg hat es am Mittwochvormittag einen weiteren Todesfall gegeben. Es handelt sich um eine Frau (Mitte 70), die offenbar ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert war. Damit starben seit Samstag neun Personen in der Einrichtung.

Das Gesundheitsamt geht inzwischen davon aus, dass alle Fälle mit dem Virus zusammenhängen. Dies erklärten Landrat Stefan Rößle und Amtsärztin Dr. Raffaella Hesse am Nachmittag bei einer Pressekonferenz. Nachweislich seien derzeit zwei der Gestorbenen an Covid-19 erkrankt gewesen.

Die Behörde befindet sich in umfangreichen Ermittlungen, um herauszufinden, wer mit den Infizierten in den vergangenen Tagen und Wochen Kontakt hatte.

Patient in Klinik war an Covid-19 erkrankt

Rößle teilte zudem mit, dass unabhängig von dem Komplex in Harburg am Dienstagabend im Stiftungskrankenhaus in Nördlingen ein älterer Mann an den Folgen der Viruserkrankung starb. Kürzlich waren in der Klinik in Donauwörth zwei Personen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Auch der Patient in Nördlingen wurde auf eigenen Wunsch hin nicht beatmet. (wwi)

