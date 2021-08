Donau-Ries

13:20 Uhr

Corona im Donau-Ries-Kreis: Wie die 3G-Regel ankommt

Plus Wie Wirte, Friseure und Kulturschaffende im Landkreis Donau-Ries auf die neuen Regel reagieren und warum sie ein gemeinsames Ziel haben.

Von Barbara Wild

Seit Montag gelten in Bayern neue Corona-Regeln. Ab Dienstag, 24. August, dann offiziell auch im Landkreis Donau-Ries. Das hat das Landratsamt am Montag mitgeteilt. Grund dafür sind die steigenden Infektionszahlen. Die Inzidenz liegt weiter deutlich über 35. Am Montag bei 48,6. Auch wenn der Blick allein auf diese Zahl in Zukunft wohl nicht mehr das Maß aller Dinge sein soll – eines bleibt: Der Druck auf Ungeimpfte steigt. Sie müssen nun in vielen Bereichen einen negativen Corona-Test nachweisen. Auch in Donauwörth, Nördlingen und der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen