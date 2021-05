Donau-Ries

07:14 Uhr

Datenpanne bei der Inzidenz im Donau-Ries: Fälle wurden nachgemeldet

Für die vergangenen Tage, wurden Neuinfektionen beim RKI für den Landkreis Donau-Ries nachgemeldet. Das ist an den orangenen Felder zu erkennen.

Plus Nach der Datenpannen scheint es am Samstag mit der Übermittlung der Fallzahlen aus dem Landkreis Donau-Ries geklappt zu haben. Welche Folgen das nun hat.

Von Barbara Wild

Nach der Datenpanne bei der Übermittlung der aktuellen Corona-Zahlen an das Robert-Koch-Institut, sind nun am Samstag wieder alle Werte übertragen worden. Die Inzidenz liegt damit am 22. Mai bei 60,5. Jetzt kann man davon ausgehen, dass diese Zahl auch dem Wissenstand des Gesundheitsamtes entspricht.

