Katzen: Samtpfote, Schmusekater, Primadonna und Jäger

Plus Katzen sind geliebt und gehasst. Am 8. August werden sie weltweit gefeiert. Vier Experten aus der Region über ihre Sicht auf das beliebte Haustier.

Katzen gehören zu den beliebtesten Haustieren. Sie werden für ihre Eleganz bewundert, für ihre Anhänglichkeit geliebt. Im alten Ägypten wurden sie gar als Gottheiten verehrt.