Donauwörth

vor 27 Min.

Berger Vorstadt: Was der neue Netto bietet

Die neue Filiale des Discounters Netto wird derzeit mit Ware bestückt. Der Markt schließt ein Lücke an Lebensmittelversorgung in der Berger Vorstadt.

Plus Am Dienstag eröffnet Netto seine zweite Filiale in Donauwörth. Dort wird neue Technik getestet. Betreiber fürchtet Chaos am Parkplatz.

Von Barbara Wild

Vor der Tür stapeln sich Paletten mit Schokocreme. Der Ladenbauer sägt, dass es nur so staubt. Lkw rangieren auf dem engen Parkplatz ein und aus, während in den Geschäftsräumen die ersten Regale mit Waschmittel-Packungen befüllt werden. Die Eröffnung des neuen Netto-Markendiscounters in der Stadtresidenz in der Berger Vorstadt steht kurz bevor.

