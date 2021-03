vor 18 Min.

Donauwörth: Die Onkologie wird erweitert

So soll der Anbau an die bestehende Onkologie (im Bild rechts das eingeschossige Gebäude) aussehen, wenn er fertig ist. Der Bau ist aufgeständert und gut zehn Meter hoch. Die Erweiterung der Einrichtung erschien dringend nötig.

Plus In der Donauwörther Krebs-Einrichtung wird behandelt und geforscht. Doch gegen den geplanten Anbau gab es Widerstände.

Von Thomas Hilgendorf

Onkologische Kliniken erfüllen eine enorm wichtige Aufgabe in der Medizin: In ihnen wird gegen Tumore, gegen den Krebs gekämpft und Menschen, die unter diesen Krankheiten leiden, auf vielfältige Weise geholfen. Die Donauwörther Onkologie, angesiedelt direkt neben der Donau-Ries-Klinik, platzt allerdings aus allen Nähten. Zudem soll hier in Zukunft noch intensiver geforscht werden.

Bauausschuss in Donauwörth muss rechtlichen Weg ebnen

Deshalb steht das Gebäude vor einer Erweiterung. Hierfür öffnete jetzt der Bauausschuss des Stadtrats den baurechtlichen Weg. Zuletzt hatten sich Stimmen unter den Anliegern gemeldet, welche die Größe des Projekts kritisierten.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré macht kein Hehl daraus, dass die Stadt das Vorhaben zum einen für sinnvoll halte, zum anderen, dass es baurechtlich einwandfrei sei: „Der Bauantrag ist entscheidungsreif“, insistierte der Rathauschef. Es habe Gespräche mit den Anwohnern gegeben, der Bauherr sei grundsätzlich ebenfalls zu Gesprächen bereit – das Projekt an sich soll aber am jetzigen Standort der Onkologie durchgeführt werden, wie Rechtsdirektor Richard Lodermeier erläuterte. Überlegungen, einen anderen Standort in der Stadt zu suchen, seien aus medizinischer Sicht nicht sinnvoll, wie Stadtrat Dr. Ralf Loitzsch (PWG-FW-BfD), selbst Mediziner, anfügte. Die Onkologie brauche dringend die räumliche Nähe zum Krankenhaus: „Die Kombination der Praxen muss sein. Die Onkologie ist zudem eine sehr wichtige medizinische Einrichtung, die nicht verloren gehen darf.“

In der Kritik der Anlieger steht die Höhe des neuen Gebäudes an der Neudegger Allee

Die Kritik von einzelnen Anliegern im Bereich der Onkologie machte sich an der geplanten Höhe des Gebäudes fest.

Zehn Meter soll das dreigeschossige Bauwerk werden – wobei es genau genommen, wie Baureferent Walter Surek (PWG-FW-BfD) erklärte, ein zweigeschossiger Bau auf Säulen oder Ständern sein wird. Surek betonte hierzu auch: „Anlieger haben kein Recht auf eine gewohnte Aussicht.“ Der Antragsteller halte sich an alle Vorgaben, der Ausschuss dürfe sich einer Zustimmung daher gar nicht verweigern.

Ähnlich drückte es Bärbel Stahl (Grüne) aus – auf eine freie Sicht könne niemand pochen. Zudem sei die Erweiterung des Krebszentrums mehr als notwendig: „Kranke Menschen sitzen dort gedrängt nebeneinander.“ Auch Jonathan Schädle (CSU) machte mit Nachdruck klar, dass es keine Alternative zu dem Bau gebe: „Hier wird mehr und mehr Forschung betrieben. Der Anbau ist wichtig.“ Zudem habe sich der Bauherr bewegt und plane den Flachbau nun niedriger. Wie im Gremium erklärt wurde, hätten andere Konzeptionen – zum Beispiel eine Drehung des Bauwerks – nichts ergeben. Gudrun Seidel (SPD) resümierte, dass es „keine andere Möglichkeit gibt, als zuzustimmen“, zumal allein der Bedarf zweifelsohne vorhanden sei.

Mehr Lärm im Bereich der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth ist nicht zu erwarten

Das Bauvorhaben in der Neudegger Allee ist indes kein kleines: Geplant ist ein über den bestehenden Parkflächen aufgeständertes zweigeschossiges Gebäude mit Flachdach und einer Wandhöhe von zehn Metern.

Durch die Aufständerung blieben, so Lodermeier, mit Ausnahme von zwei Stellplätzen, genug Parkmöglichkeiten erhalten. Auf dem Baugrundstück befänden sich dann 89 Stellplätze, wovon 17 für den Altbestand und 24 für den Neubau notwendig seien.

Für das Bauvorhaben war allerdings eine Ausnahme vom Bebauungsplan wegen der offenen Bauweise notwendig, da die Gebäudelänge von Bestand und Neubau insgesamt 80,77 Meter und somit mehr als die vorgesehenen 50 Meter beträgt. Der Baukörper füge sich jedoch gut ein in den Klinikkomplex, die Länge des geplanten Erweiterungsbaus beträgt knapp 47 Meter. Teile der im Westen bestehenden landwirtschaftlichen Gebäude sowie das gesamte Krankenhaus hätten neben einer Dreigeschossigkeit einen vergleichbaren Baukörper, erklärte Lodermeier weiter: Das Krankenhaus und die westlich gelegenen Landwirtschaftsgebäude seien „auch deutlich länger als 50 Meter und weisen daher auch eine geschlossene Bauweise auf“. Die Erschließung sei indes durch die bisherige Zufahrt gesichert.

Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens wurde auch die Immissionsschutzbehörde des Landratsamtes Donau-Ries beteiligt. „Eine Beeinträchtigung durch stationäre Lärmquellen für die umliegenden Anwohner ist nicht zu erwarten“, lautet die behördliche Bewertung hinsichtlich des Stichworts Lärm.

Das Vorhaben wurde letztlich einstimmig im Ausschuss befürwortet.

