Gymnasium Donauwörth sieht sich für neues Schuljahr gut gerüstet

1046 Schüler besuchen im neuen Schuljahr das Gymnasium Donauwörth. Dort wird weiter kräftig gebaut und auch die Pandemie spielt nach wie vor eine große Rolle.

Mit 1046 Kindern und Jugendlichen startet das Gymnasium Donauwörth am Dienstag ins neue Schuljahr – mit Präsenzunterricht, wobei neue Coronamaßnahmen gelten. „Die aktualisierten Infektionsschutzvorgaben des Staatsministeriums und deren Umsetzung haben uns wieder einmal bei der Planung und Organisation des neuen Schuljahres vor besondere Herausforderungen gestellt“, berichtet Schulleiter Karl Auinger.

Nichtsdestotrotz zeigt sich der Schulleiter erleichtert über die Entscheidung des Ministeriums, dass alle Schülerinnen und Schüler zum Regelunterricht in Präsenz erscheinen. Einerseits werden mit der inzidenzunabhängigen Maskenpflicht im Unterricht bis 1. Oktober und die dreimalige Durchführung von Testungen pro Woche die Schutzmaßnahmen im Vergleich zum Vorjahr gestärkt, andererseits sorgen die weniger restriktiven Quarantänemaßnahmen beim Auftreten von Covid-19-Infektionen und der Wegfall der Grenzwerte der Sieben-Tage-Inzidenz für einen geregelten Präsenzunterricht. „Ich hoffe, dass uns durch diese Maßnahmen der Distanzunterricht des letzten Schuljahres mit seinen negativen Folgen für alle am Schulleben Beteiligten erspart bleibt und an der Schule im kommenden Schuljahr wieder mehr Normalität in den Schulalltag einkehrt“ , sagt Auinger.

32 Klassen am Gymnasium Donauwörth

Die 1046 Schülerinnen und Schüler werden sich auf 32 Klassen in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 und auf zehn Parallelkurse in der Oberstufe verteilen. Die 167 Neuanmeldungen ermöglichen laut Oberstudiendirektor Auinger die Bildung von sechs Eingangsklassen in der 5. Jahrgangsstufe, wobei in zwei Klassen Latein neben Englisch als erste Fremdsprache unterrichtet wird. Für die offene Ganztagsschule haben sich insgesamt 45 Schülerinnen und Schüler der Unterstufe angemeldet.

In zwei Gruppen, die von Montag bis Donnerstag eingerichtet werden, erhalten die Kinder und Jugendlichen dabei von 13 bis 16 Uhr von Sozialpädagogen und Erzieherinnen eine kostenfreie Betreuung sowie ein kostenpflichtiges Mittagessen in der schuleigenen Mensa, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf der jeweiligen Eltern und Erziehungsberechtigten begünstige.

Der komplette blaue Flügel wird saniert

Das neue Schuljahr werde weiterhin im Zeichen der Generalsanierung stehen, da ab Schuljahresbeginn der komplette blaue Flügel auf der Südseite saniert und umgebaut wird, nachdem im vergangnen Schuljahr im Rahmen des ersten Bauabschnitts im violetten Flügel an der Berger Allee sechs Klassenzimmer mit moderner medialer und digitaler Ausstattung entstanden sind. „Der Unterrichtsbetrieb wird durch die weitere Baumaßnahme nicht beeinträchtigt, da die derzeit vorhandenen übrigen Klassenzimmer in den anderen Gebäuden der Schule für den Unterrichtsbetrieb ausreichen, was sich erst im Schuljahr 2025/2026 mit dann wieder über 1200 Schülerinnen und Schülern aufgrund der zusätzlichen 13. Jahrgangsstufe des G9 ändern wird“, erklärt Auinger. Er freue sich besonders über die neu gebildete Einführungsklasse in der 10. Jahrgangsstufe, die sich aus insgesamt zwölf Schülerinnen und Schülern zusammensetzt, die mit ihrer Mittleren Reife von Realschulen an das Gymnasium übergetreten sind, um hier in drei Jahren zur Allgemeinen Hochschulreife zu gelangen.

Gymnasium sieht sich trotz Corona gut aufgestellt

Allgemein sehe sich das Gymnasium trotz der weiterhin geltenden Pandemieregelungen auch für das kommende Schuljahr wieder gut aufgestellt und gehe die auf sie zukommenden Aufgaben mit Zuversicht und Optimismus an. Wie bereits im Vorjahr werde der Elternbeirat mit einer Überraschung die zukünftigen Fünftklässler an ihrer neuen Schule – coronabedingt in der weitläufigen Dreifachsporthalle – begrüßen.

Der Unterricht am ersten Schultag endet bereits um 11.15 Uhr. Die offene Ganztagsschule kann ab Mittwoch, 15. September, besucht werden, der Nachmittagsunterricht startet am Donnerstag, 16. September. Weitere Informationen zum Schuljahresbeginn erhalten Eltern sowie Schülerinnen und Schüler nach Vorlage der Ausführungsbestimmungen zu den aktualisierten Infektionsschutzgesetzen und -verordnungen seitens des Kultusministeriums zeitnah über das Elternportal oder über die Homepage gymnasium-donauwoerth.de.