Donauwörth

20.05.2021

Mit Maske und Tests: So buchen die Menschen aus der Region Urlaub

Weil einige Urlaubsländer in Europa mittlerweile für Touristen wieder öffnen, gibt es eine neue Reiselust. Vor allem für Regionen am Mittelmeer und Atlantik werde derzeit fleißig gebucht, wie Reisebüros aus dem Donau-Ries-Kreis berichten.

Plus Immer mehr Menschen trauen sich, Ferien im Ausland zu buchen. Sogar schon an Pfingsten geht es in den Süden. In den Reisebüros der Region steigt die Nachfrage.

Von Helmut Bissinger

Der Capuccino im Straßencafé in Florenz muss nicht länger ein Traum bleiben. Aber auch Sonne und Strand auf einer kleinen griechischen Insel genießen – es scheint wieder möglich. Die europäischen Urlaubsländer öffnen allmählich, die bundesweite Zahl der Neuinfektion gehen zurück. „Die Lust am Reisen war nie weg, aber jetzt ist sie verstärkt zurück“, sagt Gunter Freissle vom gleichnamigen Reisebüro in Donauwörth.

Themen folgen