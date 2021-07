Prozessionsspinner und Zünsler: Schädlinge gehen im Kreis Donau-Ries zurück

Plus Eichenprozessionsspinner und Buchsbaumzünsler gehören im Donau-Ries-Kreis zu den Insekten, die an Pflanzen große Schäden anrichten. Wie es heuer aussieht.

Schädlinge sind für die Flora in Gärten, aber auch für unsere heimischen Wälder ärgerliche Widersacher. Sie können Pflanzen und Bäume so schwächen, dass sie daran zugrunde gehen. Vor allem Buchsbaumzünsler und Eichenprozessionsspinner haben sich die vergangenen Jahre im Landkreis Donau-Ries stark verbreitet. Letztere sind besonders problematisch, da diese Tiere auch für den Menschen gefährlich werden können. Das unbeständige Wetter hat die Situation heuer allerdings verändert. Unerwartet positiv.