Brand beschädigt zwei Wohnhäuser in Riedlingen

Plus In Riedlingen fängt eine Gartenhütte Feuer. Flammen zerstören Dreifach-Garage und setzen zwei Anwesen zu. Feuerwehrleute werden verletzt.

Ein Brand im Neubaubereich von Riedlingen hat am frühen Samstagabend hohen Schaden angerichtet. Zwei Wohnhäuser und eine Garage sind betroffen. Ein größeres Aufgebot der Feuerwehr verhinderte einen noch schlimmeren Großbrand.