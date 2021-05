Stadt Donauwörth nimmt Kampf gegen die Raupe mit Brennhaaren auf

Stadt Donauwörth greift auf chemisches Mittel gegen die Eichenprozessionsspinner zurück.

Auch in diesem Jahr bekämpft die Stadt Donauwörth den Eichenprozessionsspinner im Stadtgebiet. Der Grund sind die gesundheitlichen Gefahren, die von den Brennhaaren der Larven ausgehen. Der Eichenprozessionsspinner war ursprünglich nur in den warmen Regionen Deutschlands beheimatet und hat sich aufgrund der Klimaerwärmung seit Ende der 1990er-Jahre bayernweit verbreitet. Die Insektenart tritt seit etwa zehn Jahren auch gehäuft im Stadtgebiet auf, wie es nun in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt.

Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung ist eine Bekämpfung aus Sicht des Gesundheitsschutzes notwendig: Zu den gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Kontakt mit den Brennhaaren gehören unter anderem allergische Reaktionen der Haut, Augenbindehautentzündungen und Entzündungen der oberen Luftwege im Falle des Einatmens. Die Bekämpfung erfolgt abgestuft in einem kombinierten Verfahren mit zwei grundsätzlich verschiedenen Ansätzen, die von der jeweiligen Larvenentwicklung abhängt: Da die Larven des Eichenprozessionsspinners Anfang Mai noch keine Brennhaare entwickeln, sei dies die günstigste Zeit zur chemischen Bekämpfung. Hierzu wird ein zugelassenes Biozid verwendet, das gezielt nur auf besonders exponierte befallene Eichen im Sprühverfahren aufgebracht wird. Als befallen gelten Bäume, die im Vorjahr in einem vorgeschriebenen Monitoring erfasst wurden oder die aktuell frische Initialnester aufweisen.

Sieht niedlich aus, kann aber gefährlich sein: die Raupen des Eichenprozessionsspinners. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa

Sobald die Larven die gefährlichen Brennhaare ausgebildet haben, können die großen säckeartigen Nester nur noch aufwendig abgesaugt werden. Stadtförster Michael Fürst setzt in diesem Jahr große Hoffnung auf das Wetter. Da die frisch geschlüpften Larven zur Ernährung und Weiterentwicklung unbedingt frisch ausgetriebenes Eichenlaub benötigen, könnte das bislang herrschende kühle Wetter für Entspannung sorgen, weil der Laubaustrieb der Eichen sich um fast zwei Wochen verzögert hat. Der Bekämpfungsaufwand könnte somit heuer deutlich niedriger liegen als in den Vorjahren. Im Jahre 2020 wurden insgesamt rund 600 Bäume im Stadtgebiet und im Stadtwald behandelt. Diese im bayernweiten Vergleich überdurchschnittlich hohe Zahl ist dadurch zu erklären, dass Donauwörth auch einen überdurchschnittlich hohen Bestand an Eichen und damit an befallenen Bäumen aufweist.

So sieht es aus, wenn die Raupe des Eichenprozessionsspinners sich auf einem Baum heimisch fühlt. Ihre Brennhaare können für den Menschen gefährlich sein und sogar Asthma auslösen. Foto: Widemann

Anzumerken ist zudem, dass ein flächiges Bekämpfen im Stadtwald nicht stattfindet, sondern ausschließlich in öffentlich stark frequentierten Bereichen (zum Beispiel Bereich Wildgatter, Naturfriedhof). Befallene Bereiche, die nicht bekämpft werden, sind entweder deutlich sichtbar abgesperrt oder mit Warnhinweisen versehen. Es wird gebeten, diese dringend einzuhalten und zu beachten. Bürger, die selbst befallene Eichen besitzen, können sich bei der Stadt unter Telefon 0906/789-311 oder -312 melden. Sie werden dann auf Wunsch von der Fachfirma kontaktiert. (dz)

