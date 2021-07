Donauwörth

17:30 Uhr

Übernahme: Wie geht es mit Schätzl Druck in Donauwörth weiter?

Plus Schätzl Druck ist jetzt ein Teil des schwedischen Großkonzerts Elanders. Im Interview sprechen Ulrich Schätzl und Sven Burkhard von Elanders über ihre Pläne.

Von Barbara Wild

Die Übernahme der in Donauwörth bekannten Druckerei Schätzl durch einen schwedischen Großkonzern hat in Donauwörth für Aufmerksamkeit und einige Überraschung gesorgt. Im gemeinsamen Interview erklärt Elanders-Vorstand Sven Burkhard und der Donauwörther Unternehmer Ulrich Schätzl, wie es dazu kam und was ihre Pläne sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen