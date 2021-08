Wegen Corona: Höhen und Tiefen beim Donauwörther Alpenverein

Donauwörther Sektion hält verspätet ihre Hauptversammlung ab. Dabei geht es oft um die pandemiebedingten Einschränkungen. Neuwahlen bringen Änderungen.

Vorsitzende Claudia Reichenbacher hat sich erleichtert gezeigt, nach langer Wartezeit nun die Hauptversammlung der Donauwörther Sektion des Deutschen Alpenvereins durchführen zu können. Oberbürgermeister Jürgen Sorré lobte das breite sportliche Spektrum des Vereins neben der Kernkompetenz am Berg. Die Sektion präge in erheblichem Maß das sportliche und kulturelle Leben in der Stadt. Ein Magnet sei die Kletterhalle – Sorré freue sich, die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Alpenverein fortzusetzen und gemeinsam den Bau der Boulderhalle zu stemmen.

Reichenbacher sagte, im Corona-Nebel seien lange vorbereitete Veranstaltungen zum 125-jährigen Jubiläum verpufft. Sie dankte Oberbürgermeister und Stadtrat, dass eine Vision im Jubiläumsjahr konkret werde: die Öffnung der Boulderhalle. Dankbar sei sie auch für die Lenkungs- und Kanalisierungsgespräche, Mountainbike-Trails quasi vor der Haustür, im Stadtwald, entstehen zu lassen.

Alpenverein Donauwörth: Weniger Kurse, erschwerter Wegebau wegen Corona

Ausbildungsreferentin Edith Schick bedauerte, dass nur die Hälfte der acht angebotenen Kurse durchgeführt werden konnte. Gustav Dinger erläuterte die durch Corona erschwerten Bedingungen beim Wegebau. Am Edelweißweg musste die Unterstandshütte repariert werden, nachdem sie durch Vandalismus beschädigt worden war. In Hinterhornbach waren aufgrund geschlossener Beherbergungsbetriebe nur Eintageseinsätze möglich. Ebenfalls von Einschränkungen wegen Corona berichtete Dinger beim Naturschutz.

Zweite Vorsitzende und Kletterhallenleiterin Katja Bäcker beschrieb den Weg zum Erfolg des Kraxelstadels und der Boulderhallenerweiterung. Das Projekt, das sie beim neuen Team in besten Händen wisse, sei ihr immer eine Herzensangelegenheit gewesen. Während des Lockdown wurde eine neue Organisation der Kletterhalle erarbeitet.

Die Hallenleitung hat nun ein Trio inne

Die Hallenleitung teilen sich nun Thomas Krepkowski, Michael Schleier und Dieter Wörle. Nicht nur der Bau der Boulderhalle stelle einen Kraftakt dar, sondern auch der tägliche Betrieb allein durch Ehrenamtliche. Diesen gelte Dank, ebenso den Spendern und dem Ehrenvorsitzenden Stefan Leinfelder. Schleier beklagte die negativen finanziellen Ergebnisse in der Kletterhalle aufgrund der durch Abstandsregeln begrenzten Anzahl von Kletterern sowie der fünf Monate im Lockdown. Immerhin habe man die Zeit genutzt und kleinere Instandsetzungsarbeiten erledigt.

Die neue Sektionsjugendordnung besteht aus Jugendreferent Thomas Krepkowski, dem stellvertretenden Jugendreferenten Tobias Dirr sowie den Ausschussmitgliedern Sarah Knaus, Daniel Wagner, Valentine Huybrechts und Julian Plepla.

Weitere Gelder für Erweiterung der Kletterhalle nötig

Schatzmeister Werner Jäntsch legte den Kassenbericht vor, der trotz Corona zu einem positiven Endergebnis führte. Vorsitzende Reichenbacher und Projektleiter Michael Hesselt schilderten den Entwicklungsverlauf der Kletterhallenerweiterung, die zunächst durch die Zusage des Stadtrates gesichert schien.

Corona und die im Mai 2020 vorläufig verhängte Haushaltssperre verzögerte jedoch die Planungen. So seien die Kosten massiv gestiegen. Deshalb habe man auch eine günstigere Firma für die Montage des Boulderbereichs suchen müssen und einen Anbieter aus Prag beauftragt. Dankenswerterweise könne man aktuell auf 76.800 Euro von 274 Spendern zurückgreifen, dennoch sei eine weitere Freigabe von Geldern notwendig.

Kletterorden für Katja Becker

Kleine Präsente als Anerkennung erhielten nach den Wahlen die Ausscheidenden Guido Riedel (Pionier und Gründer der Mountainbikegruppe), Michaela Sievers (Beirätin), Edith Schick (Ausbildung) und Brigitte Sonnenleitner (Turmwirtin). Diese Aufgabe übernimmt zukünftig Albert Ludwig.

Mit einer besonderen Show wurde Zweite Vorsitzende und Kletterhallenleiterin Katja Bäcker in ihrer Doppelfunktion verabschiedet. Als beherzte Macherin erhielt sie den 1. Donauwörther Kletterorden.