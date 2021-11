SUV-Fahrerin übersieht parkendes Auto: Enormer Schaden

Eine SUV-Fahrerin hat in Ebermergen ein parkendes Auto übersehen. Das Resultat war ein Unfall mit enormem Schaden. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Eine 51-jährige Autofahrerin aus Harburg ist am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Langgasse in Ebermergen aus bislang ungeklärten Gründen bei voller Fahrt von der Fahrbahn abgekommen – „alleinbeteiligt“, wie die Polizeiinspektion Donauwörth mitteilt. Der SUV der Frau prallte frontal gegen das auf einem Grünstreifen geparkte Auto eines 51-jährigen Anwohners. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls so angehoben, dass es quer auf die linke Fahrzeugseite umgeworfen wurde.

Feuerwehren aus Harburg, Ebermergen und Wörnitzstsein im Einsatz

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 50.000 Euro. Die Unfallverursacherin musste nach dem Anprall durch die Feuerwehr aus ihrem zerstörten SUV befreit werden. Sie zog sich Verletzungen an der linken Hand zu und gab an, einen Schock erlitten zu haben, worauf sie per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik verbracht wurde. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Harburg, Ebermergen und Wörnitzstein mit insgesamt gut 40 Einsatzkräften. (dz)

