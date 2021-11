Corona: Die Christkindlmärkte im Donau-Ries stehen auf dem Prüfstand

Plus Die Inzidenzen steigen und Menschenansammlungen sollen vermieden werden. Deshalb gibt es bereits Absagen von Weihnachtsmärkten im Donau-Ries-Kreis.

Eigentlich hatte die Politik im Oktober grünes Licht für die Weihnachtsmärkte gegeben und damit den Startschuss für eine Maschinerie, die jetzt längst in Gang gesetzt ist. Allerorten laufen seitdem die Organisationen der Veranstalter auf Hochtouren. Längst stehen die Konzepte fest, sind Plakate gedruckt, Beschicker und Standbetreiber gebucht, es laufen Absprachen mit Licht- und Tontechnikern und, und, und. Doch jetzt führen die steigenden Inzidenz-Zahlen in Deutschland erneut zu einer Debatte über dieses Thema: Dürfen die Christkindlmärkte stattfinden oder sind damit Corona-Hotspots vorprogrammiert?