Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Lollitests: Zweifel an Umsetzung im Landkreis Donau-Ries

An Grund- und Förderschulen gehören schon zum Alltag. Und auch Kindertagesstätten sollen dadurch mehr Sicherheit in der Erkältungszeit bekommen.

Plus Ab 1. Dezember sollen die PCR-Pooltests im Landkreis angeboten werden. Das Interesse der Kindertagesstätten ist da.

Von Thomas Hilgendorf

Seit März 2020 ist das Landratsamt in Donauwörth stark eingespannt in fast alles, was sich um Corona dreht: Maßnahmen, Sicherheit, Impfzentren, Testungen und, und, und… Vermeintlich kleinere Ankündigungen aus München können deshalb rasch zu einer „Riesenherausforderung“ werden, wie Landrat Stefan Rößle den Rathauschefs des Kreises jüngst bei der Bürgermeisterdienstbesprechung in Donauwörth erklärte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen