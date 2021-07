Mann hält bis zu 600 Tiere auf einem Hof

Plus Ein 61-Jähriger hält auf seinem Hof im Landkreis Donau-Ries bis zu 600 Tiere. Das Veterinäramt schreitet ein, doch das will der Tierhalter nicht akzeptieren.

Großes Aufheben um kleine Tiere: Weil das Donauwörther Veterinäramt mit der Tierhaltung eines 61-Jährigen aus dem östlichen Landkreis Donau-Ries nicht einverstanden war, schickte es dem Mann Bescheide und forderte Abhilfe. Der 61-Jährige legte Klage bei Gericht ein – nicht, ohne die Auflagen der Behörde zu erfüllen. Jetzt kam der Fall vor das Augsburger Verwaltungsgericht.