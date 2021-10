Nach mutmaßlichem Impfbetrug erhärtet sich der Verdacht gegen den Arzt aus Wemding

Plus Kripo und Landratsamt haben Neuigkeiten im Impfskandal um Dr. Holst aus Wemding. Wann gibt es die Ergebnisse der Antikörpertests?

Der Verdacht gegen den Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst, Corona-Impfungen massenweise vorgetäuscht zu haben, hat sich offenbar ein Stück weit erhärtet. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord teilte am Freitag mit, dass sich erste Unregelmäßigkeiten „bestätigt“ hätten. Dies könne anhand der Vernehmungen und Auswertungen, die bislang stattfanden, gesagt werden.