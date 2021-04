vor 32 Min.

Monheim: Bau des neuen Müller-Markts hat begonnen

In Monheim haben die Bauarbeiten für eine Filiale der Drogeriemarktkette Müller begonnen.

Nach langen Vorarbeiten und Planungen haben in Monheim nun die Bauarbeiten für eine Filiale der Drogeriemarktkette Müller begonnen. In den kommenden Monaten soll das Gebäude an der Ecke Donauwörther Straße/Wemdinger Straße hochgezogen werden. Schon seit Jahren wünschen sich viele Menschen in Monheim und Umgebung einen Drogeriemarkt. Dieser soll nun auf einem Grundstück verwirklicht werden, dass der Blossenauer Familie Münsinger gehört. Die Fläche war einst Teil der Svedex-Fabrik, die in Monheim im Jahr 2002 aufgelöst wurde. Seitdem entstanden auf dem Areal bereits unter anderem Verbrauchermärkte. Eingeschossiger neuer Markt in Monheim Jetzt wird aus Betonfertigteilen ein eingeschossiges Bauwerk errichtet, das neun Meter hoch, 47 Meter lang und 29 Meter breit wird. Die Verkaufsfläche des Drogeriemarkts liegt bei rund 800 Quadratmetern. In das Gebäude sollen keine anderen Geschäfte mit einziehen. Die Familie Münsinger zieht den Komplex hoch und vermietet ihn an Müller. Der Investor betont den ökologischen Aspekt, der an dem Gebäude berücksichtigt werde. Dieses erhalte eine Photovoltaikanlage zur Eigenversorgung mit Strom sowie ein begrüntes Dach für den Regenwasser-Rückhalt. Der Zeitplan sehe vor, dass der Rohbau im August fertig ist und dann Müller für den Innenausbau übergeben wird. Der Drogeriemarkt soll dann noch in diesem Jahr eröffnet werden. (wwi) Lesen Sie auch: Monheim: Hama übernimmt Zubehör-Riesen

