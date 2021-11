Neubau der Lechbrücke bei Rain: So sieht die Planung aus

Plus Beginn der Bauarbeiten an der neuen, vierspurigen Brücke ist etwa 2025. Jetzt sind die einzelnen Bauabschnitte bekannt. Wie sieht die Querung über den Fluss aus und wo verläuft sie? Außerdem wird es weitere Kreisverkehre geben.

Für die Lechbrücke bei Rain sind die letzten Jahre angebrochen. Das Bauwerk soll bekanntlich im Zuge des dreispurigen Ausbaus der Bundesstraße 16 zwischen Manching (bei Ingolstadt) und Günzburg ebenfalls verbreitert werden – sogar auf vier Spuren, beziehungsweise auf drei Spuren mit einem sogenannten Verflechtungsstreifen. Zusätzlich wird es einen Geh- und Radweg auf der neuen Brücke geben. Baubeginn soll ungefähr 2025 sein.