Hoher Schaden bei Brand in Maschinenhalle in Wächtering

Ein Bagger steht in einer Maschinenhalle in Wächtering in Flammen. Einem Großaufgebot der Feuerwehr gelingt es, noch Schlimmeres zu verhindern.

Ein Schaden von schätzungsweise 200.000 Euro ist am frühen Montagabend bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen im Rainer Stadtteil Wächtering entstanden. Das Feuer brach laut Polizei gegen 18.20 Uhr in dem Betrieb aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr eilte dorthin.

Per Notruf wird ein größeres Feuer in einer Biogasanlage gemeldet

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war am Montag ein 44-Jähriger mit Arbeiten an einem Bagger beschäftigt. Anschließend stellte er ihn in einer großen Maschinenhalle ab. Etwa eine Stunde später – zum genannten Zeitpunkt – merkte der 44-Jährige, dass der Bagger brannte. Per Notruf wurde der Brand im Bereich einer Biogasanlage gemeldet. Es solle sich um ein größeres Feuer handeln.

Zehn Feuerwehren eilen zu dem Gehöft Strauppen

Deshalb setzte die Leitstelle gleich zehn Freiwillige Feuerwehren in Bewegung. Die Wehren aus Rain, Bayerdilling, Wallerdorf, Wächtering Etting, Riedheim, Gempfing, Bergendorf, Pessenburgheim und Baar eilten zu dem Hof. Gleiches galt für die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter. Insgesamt waren es über 100 Einsatzkräfte.

Nach Auskunft von Kreisbrandinspektor Jürgen Scheerer stand das Fahrzeug in Vollbrand, als die ersten Kräfte eintrafen. „Glücklicherweise stand der Bagger gleich vorne in der Halle“, so Scheerer. Dadurch seien die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten ohne Probleme an den Brandherd herangekommen und die Flammen hätten nicht so leicht auf andere Maschinen übergreifen können. Von denen stand nämlich eine ganze Reihe in dem Gebäude – und blieben unversehrt. Was Scheerer zufolge noch wichtig war: „Wir hatten gleich Löschwasser.“ Unter diesen Voraussetzungen habe man den Bagger recht schnell ablöschen können. Dennoch: Durch das Feuer und die Hitze wurde auch die Halle in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache

Als Ursache für den Brand vermutet die Polizei einen technischen Defekt an dem Bagger. Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen übernommen. (wwi/dz)

