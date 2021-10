Was steckt hinter den Verschenk-Schränken in Rain?

Plus Mit der Aktion „Re-Boxen“ will die Coronahilfe Rain einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Welche Idee sich hinter den neu aufgestellten Verschenkschränken verbirgt.

Nicht mehr benötigte Dinge abgeben und bei Bedarf etwas anderes mitnehmen – das ist das Konzept der „Re-Boxen“ in Rain. Seit Kurzem gibt es drei kleine Vitrinen und einen größeren Schrank in der Ludwig-Dorn-Straße/Ecke Alte Bayerdillinger Straße.