vor 17 Min.

Stadtentwicklung Rain: Ein Kindergarten im Neubaugebiet

Plus In der Siedlung „Unterer Kirschbaumweg“ in Rain sollen drei Krippen- und vier Kindergartengruppen entstehen. Die Stadt hat Bedarf an Betreuungseinrichtungen

Von Barbara Würmseher

Schlosskindergarten, Kindergarten bei der Klause, Waldkindergarten „Lechfasane“, Kinderkrippe „Am Rathaus“, Krippengruppe in der Münchner Straße: Wer in Rain seine Kleinen in öffentlichen Einrichtungen betreuen lassen will, hat dazu diverse Möglichkeiten. Doch diese Kapazitäten sind nahezu erschöpft. Es zeichnet sich ab, dass freie Plätze Mangelware sind und die Nachfrage in absehbarer Zeit nicht mehr befriedigt werden kann. Die Kinderkrippe am Rathaus ist eine der Betreuungseinrichtungen in Rain. Sie soll hier auf dem derzeitigen Parkplatz erweitert werden. Die Stadt hat darauf bereits unter den früher amtierenden Kommunalpolitikern reagiert. Bekanntlich sind seit längerem schon Planungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte am Rathaus um zwei weitere Gruppen in der Entwicklung. Doch damit nicht genug: Im Neubaugebiet „Unterer Kirschbaumweg“, südlich der Neuburger Straße gelegen, ist im Holunderweg ein Standort für einen Kindergartenneubau vorgesehen. Rein statistisch gesehen liegt Rain mit seinem Betreuungsangebot unter dem Durchschnitt Die Stadtverwaltung hat einen Bedarfsplan erstellt, in dem vor allem auch die Entwicklung der Einwohnerzahlen berücksichtigt wird. Die Wohnbebauung wächst – nicht nur im Baugebiet „Unteren Kirschbaumweg“ entsteht eine Siedlung, auch im Bereich „Maximilianstraße II“ laufen derzeit Vorbereitungen für ein neues Baugebiet, in dem schwerpunktmäßig junge Familien sesshaft werden könnten. Rein statistisch gesehen liegt Rain – laut Bedarfsplan – mit einer Betreuungsquote von knapp 25 Prozent bei den unter dreijährigen Kindern sowohl unter dem deutschlandweiten (34,4 Prozent), als auch unter dem bayernweiten (28,5 Prozent) Durchschnitt. Der Bedarf liegt allerdings weit höher, wie die Stadtverwaltung ermittelt hat: deutschlandweit bei knapp 50 Prozent, bayernweit bei etwa 43 Prozent. Ganz konkret sehen die Zahlen in Rain so aus: Es gibt es aktuell 47 dauerhafte und 14 befristete Betreuungsplätze in Kinderkrippen und 335 Betreuungsplätze im Bereich Kindergarten. Gemeinschaftsräume und Außenanlagen mit Spielplatz sollen entstehen Der Stadtrat Rain hat nun in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Neubau der Kindertagesstätte „Unterer Kirschbaumweg“ auf drei Krippengruppen und vier Kindergartengruppen auszulegen. Dazu kommen die notwendigen Gemeinschaftsräume, Außenanlagen mit Spielbereichen sowie Parkplätze. Lesen Sie dazu auch: - Rain: Trägerschaft für neuen Kindergarten ist geklärt - Es bleibt dabei: Kinderkrippe am Rathaus bekommt Anbau

Themen folgen