vor 36 Min.

Unbekannte setzen zwei Hunde aus

Tiere tauchen am Sonntag in Rain auf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in Rain zwei Hunde ausgesetzt. Davon geht die Polizei aus. Eines der Tiere fiel am Sonntagmorgen Passanten im Bereich des Sportgeländes an der Donauwörther Straße auf. Die Leute brachten den Hund ins Tierheim. Am Mittag meldete dann ein Zeuge der Polizei, dass sich auf einem frei zugänglichen Areal am Neuhofweg ein Hund befinde, der angebunden und abgemagert sei. Die Beamten fuhren dorthin und stießen auf ein verängstigtes Tier, das an das Gestänge einer Lkw-Wechselbrücke angeleint war. Mithilfe einer Tierärztin wurde dieser Vierbeiner ebenfalls zum Tierheim gebracht. Auf diese Weise erfuhren die Polizisten auch von dem zweiten Hund.

Aufgrund der Umstände vermutet die Inspektion Rain, dass jemand die Tiere loshaben wollte. Die Hunde haben keinen Chip. Der Halter meldete sich bislang nicht. Einer der Hunde trug ein pinkfarbenes Halsband, der andere eine orangefarbenes.

Ein größerer Mischling und ein kleiner Schnauzer-Mix

Einer der Hunde ist ein Mischling, männlich, etwa 50 Zentimeter groß, ungefähr ein halbes Jahr alt. Er hat ein braun-meliertes Fell.

Der zweite Hund ist ein Schnauzermix, weiblich, etwa 25 Zentimeter groß, schätzungsweise fünf Jahre alt. Die Hündin hat ein grau-schwarzes Fell. Beide Tiere hatten eine grau-schwarze Leine mit Hundepfoten.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (wwi/dz)

