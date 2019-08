vor 25 Min.

Unterbucher Schnupfer haben einen Patenverein

Im Vorfeld des Gründungsfests an Pfingsten steht der Bittgang nach Peutenhausen an

Für das bevorstehende Jubiläumsfest an Pfingsten im nächsten Jahr ist der Schnupfclub Unterbuch zu Gast bei seinen Freunden in Peutenhausen gewesen, mit der Bitte die Patenschaft zu übernehmen. Begonnen hatte das Patenbitten am frühen Abend, als der künftige Jubelverein mit einem Bus vom Schnupfclub Peutenhausen mit ihren ebenfalls künftigen Festdamen feierlich mit Blasmusik empfangen wurden – ein Standkonzert also, wie es im kommenden Jahr beim Gründungsfest vom 28. Mai bis 31. Juni anlässlich der Jubiläen der Freiwilligen Feuerwehr und des SC Unterbuch auch mit auf dem Programm steht.

Es schloss sich ein Festumzug an, der die rund 100 Versammelten zur heimischen Gastwirtschaft führte. Ins Vereinsheim des SCP kamen die Unterbucher natürlich nicht mit leeren Händen, mit 30 Liter Bier dachte man sich, dass die Verhandlungen dann doch schnell vom Tische seien. Aber so einfach ging dies nicht. Das „Ja“ von Peutenhausener Seite sollte doch erst erkämpft werden. Zur symbolischen Verbundenheit kreuze man noch die Fahnen, denn dies ist nicht das erste Fest, an dem sich die beiden die Patenschaft halten.

Nach mehreren Spielen durfte Unterbuch nun ihr Angebot unterbreiten. Die beiden Vorsitzenden Tobias Pfeifer und Martin Rossmann, Festleiter Manuel Gayr, Schirmherr und Bürgermeister Roland Wildfeuer, Festdame und Schriftführerin Tanja Gayr sowie Beisitzerin Helga Herz übernahmen die Verhandlungen.

Nachdem Peutenhausen mit den Vereinbarungen einverstanden war, gab es für die Knienden nur noch eine „kleine“ Aufgabe zu bewältigen, als ein 20 Liter fassendes Glas mit mutmaßlich alkoholischem Inhalt geleert werden musste. Mit vereinten Kräften und mit einem starken Team im Rücken wurde diese Aufgabe aber mit Bravour gemeistert.

Die Patenschaft wurde somit besiegelt, der Schnupfclub Unterbuch hat für das Jubiläumsfest seinen Paten, die Feuerwehr stellt sich Ende August noch seiner großen Aufgabe. (dz)

