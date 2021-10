Vorgetäuschte Corona-Impfung: Landratsamt nennt verdächtigen Arzt

Das Landratsamt Donau-Ries und die Kripo nennen den Namen des Arztes, der verdächtigt wird, Impfungen vorgetäuscht zu haben. Warnung an Patienten von Dr. Gerhard Holst.

Der Wemdinger Allgemeinarzt Dr. Gerhard Holst wird verdächtigt, Corona-Impfungen bei seinen Patienten nur vorgetäuscht zu haben. Den Namen des Mediziners veröffentlicht am Freitagabend das Landratsamt Donau-Ries in einer gemeinsamen Erklärung mit der Kriminalpolizei mit dem Appell an alle Patienten, sich auf Antikörper testen zu lassen.

Wie bereits berichtetet ist, durchsuchte die Kriminalpolizei Dillingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg am Mittwoch, die Arztpraxis in Wemding. Es besteht der Verdacht, dass es zu Unregelmäßigkeiten im Rahmen von Impfungen gegen das Covid-19-Virus durch den Mediziner gekommen ist. "Aufgrund der laufenden Ermittlungen besteht die Gefahr, dass bei dort geimpften Patienten kein ausreichender Impfschutz besteht", heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: "Bei der genannten Praxis handelt es sich um die Allgemeinarztpraxis Dr. med. Gerhard Holst in der Bahnhofstraße 8 in Wemding."

Patienten von Dr. Holst wird ein Antikörper-Test empfohlen

Das Gesundheitsamt Donau-Ries empfiehlt daher allen Patienten, die sich in dieser Praxis einer Covid-19-Schutzimpfung unterzogen haben, zur Abklärung des Impfschutzes einen Antikörper-Test. Unter Beteiligung des Gesundheitsamtes und mit Unterstützung des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit soll ein einheitlicher Labornachweis durchgeführt werden. Die genauen Modalitäten zum Ablauf des Antikörper-Nachweises werden zeitnah auf der Internetseite des Landratsamtes Donau-Ries veröffentlicht.

"Wir weisen darauf hin, dass bei oben genannten Patienten des Herrn Dr. med. Holst bis zur Abklärung des tatsächlich vorhandenen Impfschutzes davon auszugehen ist, dass der Nachweis einer vollständigen Covid-19-Impfung nicht gültig ist und daher nicht verwendet werden darf", betont das Landratsamt.

Im Falle einer Verwendung des Nachweises - beispielsweise ein Impfbuch und digitales Impfzertifikat - könnten strafrechtliche Konsequenzen drohen. Und weiter: "Zur eigenen Sicherheit Betroffener und der ihrer Mitmenschen unterliegen diese daher wieder den gesetzlichen Regelungen wie ungeimpfte und nicht genesene Personen." Das Einhalten der allgemeinen Hygieneregelungen wird dringend empfohlen.

