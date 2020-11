17:54 Uhr

Wohnhaus in Rögling brennt: Sieben Verletzte

In Rögling bricht in einem Gebäude mitten im Ort ein Feuer aus. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort

Von Tanja Sonntag

Dramatische Szenen am späten Freitagnachmittag in Rögling: In einem Wohnhaus mitten im Ort ist ein Brand ausgebrochen. Es entstand hoher Sachschaden. Zudem verletzten sich nach ersten Meldungen sieben Personen, die sich in dem Gebäude aufhielten.

Der Alarm ging um 16.20 Uhr bei der Polizei ein. Sofort wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften nach Rögling beordert. Als die einheimische Wehr zu dem Haus kam, quoll dichter Rauch aus dem Dach. Wenig später waren laut Kreisbrandinspektor Heinz Mayr Flammen zu sehen.

Sieben Personen erleiden Rauchgasvergiftungen

Als der Brand ausbrach, hielten sich offenbar sieben Personen in dem älteren Einfamilienhaus auf. Sie erlitten Rauchvergiftungen und wurden von den Rettungskräften versorgt. Die Feuerwehr startete mit den Löscharbeiten. Diese waren nach Auskunft von Mayr nur von außen möglich. In den Räumen sei die Gefahr zu groß gewesen. Das Wohnhaus wurde durch die Flammen wohl völlig zerstört.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Rögling, Monheim, Tagmersheim, Warching, Wemding und Mühlheim. Vor Ort war auch die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter. Insgesamt waren es über 100 Kräfte.

Die Kripo nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf.

