Zwölf neue Sozialwohnungen in Wemding

So sieht die neue Anlage der Hospitalstiftung mit zwölf Sozialwohnungen in Wemding aus.

Plus Seit dem Wochenende ist das Mehrparteienhaus der Hospitalstiftung in Wemding seiner Bestimmung übergeben. Wer dort einziehen kann.

Von Thomas Unflath

Es ist ein in der Region beispielhaftes Vorhaben, das 26 Personen in nicht einfacher Lebenslage eine neue Heimat in Wemding ermöglicht hat: Am Samstag wurde die Sozialwohnanlage der dortigen Hospitalstiftung eingeweiht.

Es sei keine Selbstverständlichkeit, betonte Wemdings Bürgermeister Martin Drexler nicht ohne Stolz, dass sowohl die Baukosten von zwei Millionen Euro wie auch die zeitlichen Vorgaben eingehalten werden konnten. Das Projekt beweise zudem, dass sozialer Wohnungsbau auch in einer schönen Umgebung und an markanter Stelle möglich sei. Drexler dankte speziell Sozialreferentin Heidi Vogel, Kämmerer Robert Behringer sowie Baureferent Hans-Ludwig Held für ihren großen Einsatz im Rahmen der Umsetzung.

Wemdings Bürgermeister Drexler wird emotional

Dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler sowie seinen Stellvertretern Hans Roßkopf und Gottfried Hänsel dankte Drexler, da diese beim Förderprogramm gemeinsam bewirkt hätten, dass nicht nur Kommunen, sondern wie im Wemdinger Fall auch Stiftungen als Bauherren auftreten können. Zum Schluss seines Grußworts wurde der Bürgermeister emotional, als er von den Bewohnern der neuen Anlage sprach, die auf dem regulären Immobilienmarkt oft keine Chance hätten. Diesen nun eine Zukunft zu bieten, sei ein wichtiger Erfolg. „Da weiß man wieder, warum man Politik macht.“

Wohnungen in Wemding haben 40 bis 90 Quadratmeter

Insgesamt entstanden am Ludwigsgraben auf dem Gelände der früheren Grundschule zwölf Wohnungen mit einer Größe von 41 bis 90 Quadratmetern. Die Wohnungen im dreigeschossigen Gebäude werden in diesen Tagen von neun Familien, darunter drei werdende Mütter sowie drei Einzelpersonen bezogen. Die Ehrengäste des Festaktes nutzten die Gelegenheit und besichtigten stellvertretend eine der im Erdgeschoss entstandenen barrierefreien Wohnungen.

Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler schwärmte von der „wunderbaren Anlage“ und der dort vorhandenen Lebensqualität mit Blick ins Grüne und in Richtung der Altstadt. Die Wohnanlage am Ludwigsgraben sei ein „Leuchtturm für den sozialen Wohnbau“ in der Region, so Fackler. Er betonte, dass der Freistaat mit dem „Wohnungspakt Bayern“ derartige Vorhaben unterstütze. So flossen auch für das Projekt Fördergelder von rund 600 000 Euro.

Hoher Bedarf an günstigen Wohnungen in Wemding

Die stellvertretende Landrätin Claudia Marb überbrachte Glückwünsche für den Landkreis Donau-Ries. Das Konzept sowie die Strategie hinter der Maßnahme verdienten nur lobende Worte, betonte Marb. Bürgermeister Drexler spreche nicht nur über Innenstadtbelebung, er setze dies auch konsequent um.

Die aus Wemding stammende Augsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr zeigte sich gerührt, dass an der Stelle der früheren Grundschule nun Sozialwohnungen entstehen konnten. „Hier ging ich früher zur Schule und wurde von meinen Lehrkräften entscheidend geprägt.“ Die Maßnahme sei ein „hervorragendes Zeichen, dass die Gesellschaft ihrer Verantwortung gerecht werde“.

Als „Baustein im sozialen Gefüge“ bezeichnete Bezirksrat Peter Schiele (CSU) die neue Wohnanlage und verwies auf die ebenfalls in Wemding im Bau befindliche neue Werkstätte der Lebenshilfe. Dass sich der Wohnraum auch auf die Gesundheit auswirke, unterstrich sein Kollege Albert Riedelsheimer von den Grünen. Umso wichtiger sei der erhalten gebliebene parkähnliche Außenbereich. Architekt Anton Ziegelbauer überreichte den symbolischen Schlüssel. Den kirchlichen Segen spendete Pfarrvikar Rainer Herteis.

