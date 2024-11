Das Literaturfestival Nordschwaben ist für 2025 abgesagt

Die Schwabenakademie Irsee hat das Literaturfestival Nordschwaben für 2025 abgesagt. Wie berichtet hatten fehlende Informationen von Seiten der veranstaltenden Akademie bei den lokalen Mitorganisatoren in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen für große Unsicherheit gesorgt. Die Städte Nördlingen und Rain waren in Ermangelung von Planungssicherheit bereits abgesprungen. Nun gibt es eine Pressemitteilung, laut derer das Festival im kommenden Jahr ausgesetzt werden muss. Als offizieller Grund wird „die langfristige Erkrankung der projektverantwortlichen Assistenzkraft in der Schwabenakademie“ angegeben.

Auch das Ausscheiden Sylvia Heudeckers gilt als ein Grund

Interne personelle Umbrüche wie etwa die überraschende Entlassung des früheren Akademie-Direktors Markwart Herzog, der im September mit Hausverbot belegt wurde, sowie das Ausscheiden von Sylvia Heudecker, der Kuratorin des Literaturfestivals Nordschwaben, gelten freilich als weitere Gründe dafür, dass die Veranstaltungsreihe 2025 nicht stattfinden kann. Bereits drei Mal haben in den Jahren 2020 bis 2023 an jeweils rund zehn bis zwölf Orten in beiden Landkreisen Lesungen und musikalische Auftritte namhafter Künstler und Literaten stattgefunden. (wüb)