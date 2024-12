Gesperrter Bahnübergang in Rain: Bürgermeister Rehm stellt der DB ein Ultimatum

Die Toleranz in der Rainer Bevölkerung gegenüber der Deutschen Bahn ist an einem Tiefpunkt angekommen, an dem sich nun die Stadt Rain nicht mehr auf Gespräche und immer neue Verzögerungen einlässt, sondern von Amts wegen einschreitet. Wie berichtet, sind die beiden Dauerbaustellen an den Bahnübergängen Donauwörther Straße (Südzucker) und Niederschönenfelder Straße (Bahnhof) inzwischen technisch modernisiert und aufgerüstet. Die im Mai begonnenen Bauarbeiten sind längst fertig gestellt, die Arbeiter wurden bei Südzucker schon vor Wochen abgezogen.

