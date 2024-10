AfD nominiert Andreas Mayer für die Bundestagswahl

Am vergangenen Sonntag haben 93 stimmberechtigte AfD-Mitglieder des Bundeswahlkreises 253 (Dillingen, Donau-Ries, Teile von Aichach-Friedberg) in Tapfheim ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2025 gewählt. Das gab der Kreisvorsitzende in einer Pressemitteilung bekannt. Zur Wahl standen Dr. Simon Kuchlbauer und Andreas Mayer. Mit einem deutlichen Ergebnis setzte sich Andreas Mayer durch, heißt es weiter. Man danke den Mitgliedern, die so zur Gestaltung der politischen Zukunft beigetragen hätten, heißt es abschließend in der Mitteilung. (AZ)

AfD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundestagswahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis