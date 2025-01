Immenser Schaden: Alkoholisierter Autofahrer baut Unfall in Nordheim

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Montag in Nordheim einen schweren Unfall verursacht. Der 51-Jährige fuhr um 19 Uhr auf der Rainer Straße in Fahrtrichtung Donauwörth. Auf Höhe der Pizzeria prallte er laut Polizei mit seinem Wagen frontal in den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw eines 34-Jährigen und schob diesen noch in den davor abgestellten Wagen einer 32-Jährigen.

Das Auto des Unfallverursachers, der eigenen Angaben zufolge unverletzt blieb, war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 23.000 Euro. Polizeibeamte nahmen vor Ort Alkoholgeruch bei dem 51-Jährigen wahr. Ein Test vor Ort ergab 0,3 Promille. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gestellt. (AZ)