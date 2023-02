Altisheim

Die Kirche in Altisheim ist sanierungsbedürftig

Von Peter Hell

In den vergangenen Monaten wurden die Schäden an der Kirche in Altisheim teilweise repariert. So läuft die Finanzierung.

Vor annähernd 40 Jahren wurden die letzte Renovierung der 1848/49 erbauten Pfarrkirche abgeschlossen und der Volksaltar eingeweiht. Zwischenzeitlich besteht jedoch bereits wieder ein Handlungsbedarf. Für die Behebung von Schäden am Dachtragwerk, Farbabplatzungen am Turm, Rissen in den Außenmauern sowie der Spuren, die zwei Stürme hinterlassen haben, und den Ersatz der maroden Turmtreppe ist in einem Gutachten aus dem Jahr 2021 eine Summe von 450.000 Euro veranschlagt. Diese Gesamtmaßnahme war und ist den Verantwortlichen der Pfarrei St. Willibald zufolge weder in einem Schritt zu realisieren noch zu finanzieren. Aus diesem Grund beschlossen sie, zunächst den Außenanstrich des Turms sowie der Zifferblätter und der Zeiger der Uhr zu erneuern, die durch Stürme verursachten Schäden zu beheben und die 170 Jahre alte Innentreppe des Turms abzubauen und durch eine neue zu ersetzen. Dank der günstigen Witterung konnten in der Zeit von September 2022 bis zum Jahresende alle geplanten Arbeiten durchgeführt und abgeschlossen werden. Trotz steigender Baupreise wurde die Kalkulation nicht nur eingehalten, sondern sogar leicht unterschritten. Spenden und Zuschüsse verringern den Kostenanteil der Pfarrgemeinde Altisheim Die Gesamtmaßnahme wurde gefördert durch einen erheblichen Zuschuss der Diözese Augsburg, Zuwendungen aller örtlichen Vereine von Altisheim und Leitheim sowie Spenden von Banken. Die Marktgemeinde Kaisheim übernahm die Kosten der Renovierung der beiden Zifferblätter sowie der Uhrzeiger. Sie setzt damit eine Tradition fort – war doch bis in die Nachkriegszeit der Unterhalt der Kirchturmuhr eine gesetzliche Verpflichtung in Bayern. Ein nicht unerheblicher Kostenanteil ist von der Pfarrgemeinde, die die beiden Orte Altisheim und Leitheim sowie einige Einzelgehöfte umfasst, zu tragen. Angesichts der Belastung der Haushalte durch die derzeitigen Krisen sahen die Vertreter der Pfarrei bewusst von einer Haussammlung ab. Nur wer sich finanziell dazu in der Lage sah, sollte mit einer Spende auf ein Mitglied der Kirchenverwaltung zukommen. Gleichzeitig wurde angeboten, dass die Namen der Spenderinnen und Spender auf den Treppenstufen eingefräst und damit verewigt werden. Diese Vorgehensweise wurde positiv angenommen. Pater Andreas und Pater Georg, die Leiter der Pfarreiengemeinschaft Kaisheim, zu der die Pfarrei St. Willibald Altisheim gehört, zeigten sich erfreut über das rundum gelungene Vorhaben. Die große Unterstützung durch die Pfarrgemeinde zeige augenscheinlich, dass ihr die Kirche nicht nur finanziell, sondern in vielerlei Hinsicht etwas "wert" sei. Im Frühjahr soll dieser Bauabschnitt mit einem Dankgottesdienst, einer Kirchenführung und einer Turmbesichtigung offiziell seinen Abschluss finden.

