Ampel kommt an die B16 bei Donauwörth

An der Bundesstraße 16 wird an der Anschlussstelle Industriestraße Donauwörth eine Ampelanlage installiert. Das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am kommenden Dienstag, 23. Juli.

Die Einmündung der Industriestraße in die B 16 ist stark frequentiert. Aufgrund der hohen Anzahl von Unfällen in diesem Bereich wird nun eine Ampelanlage installiert. Hiermit soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. In den letzten Jahren kam es hier immer wieder zu teils schweren Unfällen mit schwerverletzten Personen. Die Unfallstelle wurde daher als Unfallhäufungsstelle ausgewiesen.

„Die Unfallkommission, bestehend aus Vertretern der Verkehrsbehörde, der Polizei und des Staatlichen Bauamtes, hat sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Es wurde festgelegt, dass die stark befahrene Einmündung der Industriestraße bis zum Umbau der Anschlussstelle Industriestraße/Wehrholzstraße und dem Bau der für spätere Sanierungsmaßnahmen notwendigen zweiten Donaubrücke, durch eine Ampel gesichert wird“, erklärt Alexander Becker, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg. „Nachdem hierfür aber eine umfangreiche Planung mit zeitaufwendigem Planfeststellungsverfahren erforderlich ist, wird als Sofortmaßnahme bis zur Realisierung des Projekts eine Ampel installiert. Dadurch wird die Verkehrssicherheit zeitnah erhöht.“

Sperrung während der Betriebsferien von Airbus

Ab Dienstag, 23. Juli, wird der Durchlass unter der Verbindungsrampe zwischen Industriestraße und B 16 verlängert. Hierbei wird die Aufstellfläche vor der Ampel verbreitert. Eine Sperrung der Bundesstraße 16 ist während der gesamten Arbeiten nicht erforderlich. Allerdings wird die Verbindungsrampe zwischen B 16 und Industriestraße ab Montag, 5. August, für zwei Wochen gesperrt. Somit können die Arbeiten, für die eine Sperrung nötig ist, während der Betriebsferien von Airbus Helicopters durchgeführt werden.

Die Fahrradverbindung muss während der gesamten Bauzeit ab 23. Juli gesperrt werden. Die Donaubrücke selbst bleibt für Fahrradfahrer weiter befahrbar. Die Umleitungsbeschilderung für Fährräder als auch für Kraftfahrzeuge wird rechtzeitig vor Baubeginn eingerichtet.