Angebranntes Essen sorgt für zwei Feuerwehr-Einsätze

Es ist ein Klassiker unter den Feuerwehr-Einsätzen: Menschen bereiten sich eine Mahlzeit zu, gehen weg und vergessen, den Herd oder den Ofen auszuschalten. Dies passierte am Samstag gleich zweimal in der Region. Feueralarme in Donauwörth und Harburg waren die Folgen.

Gegen 17.15 Uhr eilte der Polizei zufolge die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth in die Andreas-Mayr-Straße in der Parkstadt. Der Leitstelle waren Rauch und Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus mitgeteilt worden. Wie sich herausstellte, hatte die Bewohnerin einen Topf Bohnen auf den Herd gestellt und war zum Einkaufen gegangen. Aufgrund der Hitzeentwicklung begannen die Speisen im Topf zu qualmen. Die Feuerwehr gelangte über die offenstehende Terrassentür in die Wohnung und konnte so Schlimmeres verhindern.

Harburger vergisst Steaks im Backofen: Feuerwehr rückt an

Am frühen Abend bekam ein aufmerksamen Anwohner in Harburg mit, dass im Siedlerweg ein Rauchmelder piepst. Zudem teilt er mit, dass es aus der Wohnung stinke und der Hund belle. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr nahmen die Einsatzkräfte ebenfalls Brandgeruch wahr. Da offenbar niemand zu Hause war, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür gewaltsam. Es kam heraus, dass der Wohnungsinhaber Steaks, die er im Backofen zubereitete, vergaß.

Bei beiden Einsätzen wurde niemand verletzt und die Feuerwehr musste lediglich die Wohnungen lüften. Beide Wohnungsinhaber müssen nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)