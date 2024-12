„Angespannte“ Lage in der Wirtschaft: Wo das Donau-Ries Schlusslicht ist

Die Wirtschaftsdaten in Deutschland sind verheerend: Die Wirtschaftsweisen erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,1 Prozent, die Bundesregierung erwartet einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Deutschland ist längst kein Wachstumsmotor mehr in der EU. Und das strahlt auch auf die Unternehmen in unserer Region aus. Im Vergleich zu anderen schwäbischen Landkreisen sieht die konjunkturelle Lage besonders schlecht aus. Woran das liegt.

